Ruan celebra sequência no São Paulo e analisa duelo contra o Bragantino

O zagueiro Ruan Tressoldi vem ganhando cada vez mais oportunidades no São Paulo. No duelo desta quarta-feira (20) contra o Red Bull Bragantino, o defensor pode ter mais uma chance entre os titulares do Tricolor.

Após o treino desta terça-feira (19), o zagueiro celebrou a provável sequência de dois jogos consecutivos. Desde que chegou ao clube, devido à forte concorrência, Ruan só jogou partidas isoladas, sem disputar partidas seguidas.

"Estou muito feliz de estar completando dois jogos seguidos no time titular. Fico muito feliz pela confiança do mister em mim e na gente. Vamos lá e vamos buscar a vitória", afirmou o jogador em entrevista à SPFC Play.

Ruan também projetou o duelo contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. O defensor entende que é um confronto difícil, mesmo com o rival na zona de rebaixamento, e deixou claro qual o objetivo do São Paulo nessa reta final de Série A.

"Cara, foi uma semana cheia em que a gente trabalhou aí. A gente sabe da dificuldade do jogo, sabemos que é muito difícil jogar lá. Mas vamos em busca da vitória, porque temos um objetivo, que é a classificação direta para a Libertadores. Vai ser muito bom se conseguirmos conquistar os três pontos lá", analisou.

Por fim, o zagueiro agradeceu a receptividade do elenco. O jogador foi contratado em agosto deste ano, por empréstimo, e firmou vínculo até junho de 2025. Até o momento, ele atuou em quatro jogos pela equipe, todos como titular.

"Desde o primeiro dia que eu cheguei, todo mundo me recebeu muito bem. Eu sempre me senti à vontade para trabalhar, para dar o melhor de mim. Graças a Deus, estou conseguindo e estou muito feliz", finalizou o atleta.

Com Ruan como provável titular, o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 34ª rodada do Brasileirão.