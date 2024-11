World Athletics divulga calendário do Indoor Tour de 2025; confira

A World Athletics divulgou, nesta terça-feira, o calendário do Indoor Tour, uma competição disputada em ginásios fechados que abre o calendário do atletismo em 2025. O calendário de eventos indoor cresceu para 2025, com mais de 60 eventos.

O Indoor Tour terá início em 2 de janeiro, em Talim, na Estonia, e terminará em 13 de março, em Uppsala, na Suécia. Foram anunciadas competições em 19 países da Europa, América do Norte e Ásia.

A expansão do tour só mostra o crescimento do esporte que, em 2020, tinha sete eventos, saltando para 61 em 2025. A série ainda terá nove meetings nível Ouro, mais do que em qualquer temporada anterior.

Para os brasileiros que decidirem fazer a temporada indoor, realizada no inverno do Hemisfério Norte, o foco será o Sul-Americano de Cochabamba, na Bolívia, em fevereiro, e o Mundial de Nanjing, na China, em março.

Como funcionará a pontuação do World Athletics Indoor Tour

As disciplinas de pontuação no World Athletics Indoor Tour alnternam a cada ano. Para 2025, as provas que pontuam no nível Ouro serão:

Feminino



60m;



800m;



3.000m/5.000m;



Salto com vara;



Salto triplo;



Arremesso de peso.

Masculino



400m;



1.500m/milha;



60m com barreiras;



Salto em altura;



Salto em distância.

Os três melhores resultados de cada atleta entram para a pontuação geral. O atleta com mais pontos em cada disciplina ao final do tour será vencedor e receberá um bônus de US$ 10 mil.

Os campeões também estarão qualificados para o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor Nanjing, que será realizado na China de 21 a 23 de março de 2025.

Veja o calendário do Indoor Tour Gold 2025

25 de janeiro - Astana Indoor Meet Amin Tuyakov Prizes - Astana, Cazaquistão



29 de janeiro - Belgrado Indoor Meeting - Belgrado, Sérvia



2 de fevereiro - New Balance Indoor Grand Prix - Boston, Estados Unidos



4 de fevereiro - República Techa Indoor Gala - Ostrava, República Tcheca



7 de fevereiro - INIT Indoor Meeting Karlsruhe - Karlsruhe, Alemanha



8 de fevereiro - Millrose Games - Nova York, Estados Unidos



13 de fevereiro - Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Troféu EDF - Lievin, França



16 de fevereiro - Copernicus Cup - Torun, Polônia



28 de fevereiro - World Indoor Tour Gold Madrid 2025 - Madrid, Espanha