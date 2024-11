Turquia perde para Montenegro e disputará playoffs por acesso à elite da Liga das Nações

A primeira fase da Liga das Nações chegou ao fim. Nesta terça-feira, pela sexta e última rodada da Liga B, a Turquia perdeu para Montenegro, por 3 a 1, no Stadion Gradski. Krstovic (3x) anotou para os donos da casa, enquanto Yildiz descontou para os turcos.

Com a derrota, a Turquia terá que disputar os playoffs por uma vaga na elite da Liga das Nações. A vitória de País de Gales jogou os turcos para a segunda posição, com 11 pontos. Assim, a Turquia não conseguiu o acesso direto da Liga B para a A. O sorteio dos playoffs acontece nesta sexta-feira.

Do outro lado, Montenegro entrou em campo já rebaixado para a Liga C e, mesmo com a vitória, fechou na lanterna da chave, com três pontos.

Agora, as duas equipes voltarão a campo apenas na próxima data Fifa, que acontece somente no ano que vem.

O jogo

A primeira oportunidade do jogo surgiu aos três minutos. Em saída errada da zaga de Montenegro, Arda Guler ficou com ela e bateu para o gol, obrigando o goleiro Niki? a fazer boa defesa para evitar o gol turco. Na sequência, Montenegro respondeu e começou a criar oportunidades, mas sem muito sucesso.

E aos 18 minutos, Montenegro até abriu o placar. Krstovic partiu em velocidade, driblou o goleiro e tocou para trás. Jovetic empurrou para o fundo das redes e guardou. No entanto, foi marcado um impedimento no início do lance, e o gol foi anulado.

E foi com 28 minutos no placar que Montenegro abriu o marcador. Krstovic foi lançado em velocidade, invadiu a grande área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Gunok: 1 a 0.

Aos 36 minutos, a Turquia chegou ao gol de empate depois de pressionar Montenegro. Kokçu foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio. Yildiz apareceu sozinho e bateu de primeira, no contrapé do goleiro rival, e deixou tudo igual em 1 a 1 no placar.

Mas aos 45 minutos, Montenegro ficou à frente no placar novamente. Após falha da zaga da Turquia, a bola chegou em Krstovic. O atacante invadiu a grande área pelo lado direito e chutou forte, anotando o segundo gol dos donos da casa.

No segundo tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades, mas a Turquia precisava do resultado e teve uma leve superioridade, principalmente arriscando chutes de fora da área.

Aos 28 minutos da etapa final, Montenegro ampliou a vantagem no placar. Após cruzamento vindo do lado direito, a estrela da tarde Krstovic se adiantou à zaga rival e cabeceou para o fundo das redes.

Veja os demais resultados da Liga B da Liga das Nações nesta terça-feira: