TNT Sports realiza cobertura da final do Paulista feminino entre Palmeiras e Corinthians

Nesta quarta-feira, a TNT Sports realiza a cobertura completa e multiplataforma do jogo de volta da final do Campeonato Paulista Feminino. O duelo entre Palmeiras e Corinthians terá transmissão da Max e do Space, a partir das 15h15.

Na última sexta-feira, no primeiro confronto, o Timão saiu na frente com uma vitória simples, por 1 a 0. Gabi Zanotti fez o gol que garantiu a importante vantagem para o Corinthians, que pode levar o título com um empate.

Já o Verdão precisa de um triunfo por dois gols de diferença para assegurar a taça de forma direta. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será definida nos pênaltis.

VANTAGEM ALVINEGRA!

Corinthians faz o dever de casa e larga na frente pelo título do Paulistão Feminino Sicredi!#PaulistãoFemininoSicredi

?Rebeca Reis e Renato Pizzutto/Ag. Paulistão/Centauro pic.twitter.com/raYVC9gMsi ? Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) November 15, 2024

Ambos os times encerraram a primeira fase do Estadual com 25 pontos conquistados. Por ter um saldo de gols superior, o Palmeiras acabou como líder e deixou o Corinthians na segunda posição.

Na semifinal, o Timão venceu os dois jogos contra o São Paulo para garantir a vaga na decisão, enquanto o Verdão bateu a Ferroviária na partida de volta após empate na ida.