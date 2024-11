Sem Carille, Santos deve ter técnico do sub-20 na última rodada da Série B

O Santos já sabe quem comandará o time na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Sport, na Ilha do Retiro. A tendência é que Leandro Zago, técnico da categoria sub-20, fique à beira do gramado.

Zago comanda a equipe sub-20 do Peixe desde o início de outubro e vinha também dirigindo o sub-23, que disputava o Brasileirão de Aspirantes e foi eliminado na última segunda-feira, para o Botafogo. Portanto, caberá a ele assumir o grupo profissional no último jogo desta temporada, enquanto a diretoria busca um novo técnico.

O comandante irá substituir Fábio Carille, demitido na última segunda-feira. Apesar de Carille atingir todas as metas do clube em 2024, a diretoria alvinegra entende que não havia clima para continuidade. Ele foi vaiado por torcedores na Vila Viva Sorte durante a comemoração do título da Série B, no último domingo.

Havia, ainda, a possibilidade do auxiliar fixo do Santos, Marcelo Fernandes, comandar o time em Recife. No entanto, o clube preferiu preservá-lo da rejeição da torcida, já que ele era o treinador do Peixe no inédito rebaixamento para a Segunda Divisão, no fim do ano passado.

Há pouco tempo no clube, Leandro Zago terá apenas uma partida com o time principal. Ele foi contratado para repor a saída de Orlando Ribeiro da categoria sub-20.

O time profissional, já campeão da Série B, se reapresenta no CT Rei Pelé nesta quarta-feira e dá início aos treinos de olho no jogo contra o Sport. O duelo está marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília).

O Santos entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe, que já garantiu o acesso e o título da Série B, está na liderança da tabela, com 68 pontos. Do outro lado, o Leão da Ilha é o quinto colocado, com 63, e joga pelo acesso.