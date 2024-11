Seleção terá Danilo titular contra o Uruguai pelas Eliminatórias; veja escalações

A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior realizou apenas uma mudança.

O lateral direito Danilo entra no lugar de Vanderson, que está suspenso. De resto, o time é igual ao do empate de 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta-feira.

Assim, o Brasil terá: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr., Igor Jesus e Savinho.

Do outro lado, o técnico Marcelo Bielsa montou o Uruguai com: Rochet; Varela, Giménez, Olivera e Saracchi; Valverde, Ugarte e Betancur; Pellistri, Darwin Nuñez e Araújo.

A bola rola no gramado da Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 21h45 (de Brasília).