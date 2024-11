Chile vira sobre a Venezuela em jogo de seis gols e com brilho de 'brasileiros'

O Chile conquistou uma vitória importante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesta terça-feira (19), em duelo válido pela 12ª rodada da competição, os chilenos bateram a Venezuela de virada, por 4 a 2, no Estádio Nacional de Chile.

Savarino, do Botafogo, e Rubén Ramírez marcaram para os venezuelanos, mas Eduardo Vargas, do Atlético-MG, Rincón (contra) e Cepeda (duas vezes) balançaram as redes para os mandantes.

Com a vitória, o Chile volta a vencer após oito jogos e vê sua situação melhorar na tabela das Eliminatórias. Agora, os chilenos chegam a nove pontos, na nona colocação. Os seis primeiros se classificam direto para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo vai para a repescagem. A Bolívia ocupa tal posição, quatro pontos acima do Chile.

Já a Venezuela perdeu a oportunidade de subir na tabela após estar duas vezes à frente do placar. Com isso, a seleção vinotinto fica com 12 pontos, na oitava posição.

As seleções voltam a campo pelas Eliminatórias apenas em março de 2025. O Chile enfrenta o Paraguai, fora de casa, e a Venezuela visita o Equador.

Como foi o jogo

A Venezuela foi quem abriu o placar. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Soteldo fez boa jogada e encontrou Savarino, que bateu forte de fora da área.

O Chile não demorou a empatar. Aos 19, Cepeda cruzou, a bola passou por toda a área e chegou em Vargas, que bateu rasteiro para igualar. Três minutos depois. os venezuelanos voltaram à frente do placar, com Rubén Ramírez, que chutou forte de fora da área.

Com 28 minutos, no entanto, o Chile voltou a empatar. Suazo tabelou com Pizarro, chutou rasteiro e contou com desvio Rincón para a bola morrer no fundo da rede.

Antes do intervalo, aos 37, os chilenos conseguiram a virada com um golaço. Cepeda recebeu de Vargas, cortou para a esquerda e bateu colocado para marcar o terceiro do Chile.

Logo no início da segunda etapa, com um minuto, o goleiro Cortés lançou para Cepeda, que ganhou da marcação e fez o quarto tento e fechou o placar em Santiago.