Santos recebe visita do embaixador do Irã e avalia amistoso no país em 2025

O Santos recebeu, na última quinta-feira, a visita do embaixador do Irã, Abdollah Nekounam Ghadirli. Ao lado do 2º secretário, Mohammad Morteza, sua esposa, Zohreh, e do tradutor, Matin, ele foi recepcionado pelo vice-presidente, Fernando Bonavides, gerente administrativo, Luiz Fernando Vella, e o gerente de comunicação, Márcio Calves.

O Sr. Abdollah presenteou o clube com fotos inéditas da única partida disputada pelo Peixe em solo iraniano. O jogo, disputado em 1972, contra o Taj Sports, foi vencido pela equipe alvinegro por 5 a 1, com três gols de Pelé, um de Edu e outro de Léo Oliveira. Mais de 60 mil pessoas assistiram ao histórico time do estádio naquele dia.

"Tive o prazer de conseguir essas fotos e presentear o Santos para eternizar esse momento. Atualmente, o Taj Sports se chama Esteghlal, e eles nos ajudaram a recuperar esse material tão valioso. O futebol do Brasil tem um lugar especial no Irã, principalmente o Rei Pelé. Essa partida foi muito celebrada na época e até hoje é lembrada", afirmou o embaixador.

Durante o encontro, foi discutida a possibilidade da realização de um amistoso do Santos no Irã, no meio do ano que vem, quando o futebol brasileiro será paralisado em virtude do Mundial de Clubes.

"Estou muito grato e feliz por essa visita que realizei aqui no Santos. Agradeço a forma como nos receberam. Ano passado, celebramos 120 anos de união unilateral entre Brasil e Irã, uma história antiga e profunda. E toda essa hospitalidade dos brasileiros, que é muito falada, é a mais pura verdade", disse o Sr. Abdollah.

Dirigentes do Santos se encontraram com o embaixador do Irã

Ao final da reunião, o vice-presidente do clube também presenteou o embaixador com uma camisa do oficial do time personalizada com o seu nome e convidou a todos para conhecer o Memorial das Conquistas. Ao lado de um guia, os membros da comitiva realizaram um tour no museu.