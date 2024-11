Santos mostra interesse no técnico Luís Castro para substituir Carille em 2025

O Santos tem interesse na contratação do técnico Luís Castro para substituir Fábio Carille em 2025. O treinador, que comandou o time durante a Série B do Brasileirão, foi demitido na última segunda-feira.

A diretoria alvinegra sonha alto e vê em Luís Castro o perfil adequado para comandar o time na próxima temporada. Ele está livre no mercado desde a saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro.

O técnico português também ganhou notoriedade depois de sua passagem pelo Botafogo, no ano passado. Ele alçou a equipe à liderança do Campeonato Brasileiro, mas deixou o clube para assumir o Al-Nassr. O Glorioso acabou caindo na tabela e viu o Palmeiras ficar com o título nacional.

O empecilho em relação a Luís Castro, entretanto, é a questão financeira. A pedida do comandante é alta e pode ser o impeditivo para o Santos avançar nas negociações.

O lusitano, contudo, não é o único nome na pauta do Peixe para repor Carille. Outros técnicos, como Pedro Caixinha, Cuca e Renato Gaúcho também foram ventilados. Desejo antigo do clube, o argentino Jorge Sampaoli acertou sua ida ao Rennes, da França, e está descartado.

O interesse em Luís Castro foi publicado inicialmente pelo ge.

Luís Castro, de 63 anos, é visto como um treinador de vasta experiência internacional e possui passagens por Porto e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, além do futebol árabe e catari. De perfil moderno, ele, ainda, é conhecido por ter bom repetório tático e facilidade de lidar com atletas da base.

A procura do Santos por um técnico devem se intensificar nos próximos dias. Embora Fábio Carille tenha atingido os objetivos da temporada, a diretoria entendeu que não havia mais clima para a continuidade.

O treinador foi vaiado por torcedores logo após a conquista do título da Segunda Divisão, no último domingo, na Vila Viva Sorte. Ao todo, foram 53 jogos, com 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas, além de 78 gols feitos e 44 sofridos.