Próximo de se despedir do Coritiba, Alef Manga revela interesse do Vasco

O atacante Alef Manga, do Coritiba, revelou, em entrevista divulgada pelo ge nesta terça-feira, que o Vasco está interessado em sua contratação. O jogador de 29 anos não continuará no Coxa em 2025.

"A gente fica feliz pelo interesse do Vasco. A torcida (do Vasco) é gigantesca, a gente sabe disso. Eu deixo isso com meus representantes. Sigo focado fazendo meus treinos do dia a dia e vamos ver o que Deus tem para a gente futuramente", revelou Alef Manga.

"Sinceramente eu deixo tudo com os meus representantes que estão tomando conta dessa situação. Eu estou fazendo uns treinamentos, a parte física é muito importante. A gente como jogador fica muito feliz quando saem as notícias de que um clube da Série A tem interesse no jogador. Eu sigo tranquilo, tem muita coisa ainda para acontecer. Final do ano está chegando, o Campeonato Brasileiro da Série A está para acabar. Podem acontecer muitas novidades daqui para frente, a gente não sabe", pontuou.

O Coritiba informa que os contratos dos atletas Mauricio Antonio (ZAG), Figueiredo (MEI), Alef Manga (ATA) e Robson (ATA) encerram em 2024 e não serão renovados. Nesse sentido, assim como o atleta Yago (MEI), deixam de fazer parte do grupo que participará dos dois últimos... ? Coritiba (@Coritiba) November 13, 2024

O Coritiba anunciou na última quarta-feira que Manga não faz parte dos planos da equipe para a próxima temporada. O vínculo do atacante com o clube paranaense termina no final do ano.

Após um ano cumprindo suspensão, Manga retornou aos gramados em outubro, contra o Amazonas. O atacante, inclusive, marcou um dos gols da vitória do Coxa pela Série B. Ele foi suspenso por 360 dias por ter recebido cartão amarelo propositalmente no jogo contra o América-MG, em 2022.

Na atual temporada, Manga possui quatro jog0s disputados pelo Coritiba, todos saindo do banco de reservas. O gol contra o Amazonas foi o único do atacante desde seu retorno.