Primeiro Campeonato de Skate do Sandro Dias Camp acontece no fim de novembro

No dia 30 de novembro, em Vargem (SP), será realizado o Camp - Encontro de Gerações, o primeiro Campeonato de Skate do Sandro Dias Camp. O evento reunirá skatistas das categorias Pros, Legends e Amadores em uma competição única.

A competição será dividida em três modalidades: Bowl, com categorias Pros, Legends e Feminino; Vert, com disputas nas categorias Amador, Aéreo e Best Trick; e Street, com skatistas competindo nas categorias Best Trick, Open e Paraskate.

Além do Campeonato de Skate, o público poderá acompanhar a 5ª Etapa do Circuito Brasileiro Vertical, válida para o Ranking Brasileiro de 2024 nas categorias amador e feminino. A etapa contará com a participação de 20 atletas na categoria Masculino Amador e 20 na categoria Feminino Open.

"Estou muito feliz em realizar, pela primeira vez, um campeonato no acampamento. Vamos ter a oportunidade de misturar diversas gerações do skate, desde os amadores até os atletas masters, passando pelas categorias feminina, open, feminina profissional e master. Teremos todas as modalidades disponíveis no sítio: half, bowl e street", disse Sandro Dias.

"Organizar esse evento com as três modalidades e reunir tantas pessoas diferentes é uma grande alegria para mim. É um desafio enorme, mas tenho certeza de que será uma experiência incrível", completou.