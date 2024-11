Peter Pan da bola? Gabriel Menino pode ser novo Lucas Lima, diz Soler

Gabriel Menino parece ter chegado ao limite de seu desenvolvimento no Palmeiras, opinou Gustavo Soler na Live do Clube desta terça (19).

Na opinião do jornalista, o atleta de 24 anos pode acabar seguindo os passos de Lucas Lima, 34 — ambos sem atingir as expectativas.

Hoje vejo o Gabriel Menino naquele espectro do 'Peter Pan da bola': um cara que vai ficando mais velho e não amadurece, um cara que vai para sempre ser um garotão, uma aposta, uma jovem promessa -- como é até hoje o Lucas Lima.

Gustavo Soler

