Para Raphinha, seleção jogou 'para c...' mesmo com empate e vaias

Raphinha fez elogios à atuação do Brasil e até soltou um palavrão após o empate empate por 1 a 1 contra o Uruguai, na Fonte Nova, nesta terça-feira (19), pelas Eliminatórias. O resultado originou vaias vindas dos torcedores presentes nas arquibancadas.

A vaia acho que é mais por conta do resultado. Na minha opinião, jogamos para caralho. Verdade é que eu estou muito orgulhoso de quem jogou hoje, participou. Pessoal do banco também, estava apoiando. Fizemos todo o possível para sairmos com a vitória, mas o futebol tem dessas coisas, a gente jogou muita bola, temos de sair com a cabeça erguida. Pelo o que fizemos aqui dentro, vai ser difícil ganhar da gente. Raphinha, à Globo

O camisa 10 da seleção viu a seleção 'punida' com o gol sofrido, mas valorizou o ponto conquistado contra os uruguaios. Ele também projetou a próxima Data Fifa, em março, quando o Brasil enfrentará a Colômbia, em casa, e a Argentina, em Buenos Aires.

Futebol pune a gente por algum motivo, mas todo mundo tem de sair com a cabeça erguida porque tentamos desde o primeiro minuto até o final, infelizmente não saímos com o resultado. Terminamos o ano com um ponto que vai ser importante na nossa caminhada. A gente também é forte e estamos preparados para tudo que vier.

Gerson pede confiança no trabalho

Autor do gol do Brasil no jogo, Gerson lamentou o resultado e citou até a partida passada, contra a Venezuela. O meio-campista do Flamengo afirmou que é preciso seguir confiando no trabalho que está sendo feito.