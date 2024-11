Palmeiras x Ceará: jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-20 terá entrada gratuita

A equipe sub-20 do Palmeiras começa a decidir a vaga na final da Copa do Brasil nesta quinta-feira. As Crias da Academia enfrentam o Ceará, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Esse primeiro jogo terá entrada gratuita para os torcedores.

O acesso dos palmeirenses no estádio será pelo portão J. Enquanto isso, os visitantes podem entrar no Bruno José Daniel pelo portão F. Não será necessário fazer a reserva as entradas para assistir ao jogo decisivo.

O duelo de volta será realizado na próxima terça-feira, dia 26, às 16h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). A outra semifinal será decidida entre São Paulo e Bahia.

Na primeira fase, o Verdão, comandado pelo técnico Lucas Andrade, bateu o União ABC (MS) por 12 a 0, em jogo único. Na etapa seguinte, eliminou o Coritiba com uma vitória por 3 a 2 no jogo de ida e empate por 1 a 1 na partida de volta. Enquanto nas quartas, as Crias da Academia passaram pelo Cruzeiro, nos pênaltis.

A equipe palmeirense vai em busca do terceiro título da Copa do Brasil sub-20. Em 2019, o time palestrino bateu o Cruzeiro na final. Na sequência, em 2022, as Crias da Academia derrotaram o Flamengo na decisão, nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal.