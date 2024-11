Líder isolado, Botafogo tem 70,6% de chance de ser campeão do Brasileirão

Líder isolado com 68 pontos, o Botafogo busca conquistar o Campeonato Brasileiro depois de 29 anos. De acordo com estudo realizado pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Glorioso entra na 34ª rodada do torneio com 70,6% de chance de ser campeão.

A probabilidade de título é bem superior a do Palmeiras, vice-líder com 64 pontos conquistados. Até o momento, o Verdão possui 22,8% de chance. Fortaleza, terceiro colocado com 63 unidades, possui 6% de chance. Internacional (0,29%), Flamengo (0,19%) e São Paulo (0,13%) são os outros times que ainda podem ser campeões.

O Botafogo busca aumentar a probabilidade de título nesta quarta-feira, quando duela contra o Atlético-MG, pela 34ª rodada. A bola rola para o confronto a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Com muito foco e garra pra mais uma batalha na busca pelo Brasileirão! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/HcKZ1dLQij ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 19, 2024

O time carioca também torce para que Palmeiras e Fortaleza tropecem contra seus respectivos adversários. O Verdão encara o Bahia também nesta quarta-feira, enquanto o Leão do Pici pega o Fluminense na sexta.

Além de enfrentar o Atlético-MG, o Botafogo ainda tem pela frente o confronto direto contra o Palmeiras, pela 36ª rodada. O jogo acontece na próxima quarta-feira. Vitória, Internacional e São Paulo são os demais adversários do Fogão na reta final do Brasileiro.