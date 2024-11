Laura Pigossi estreia com vitória no WTA 125 de Colina, no Chile

Laura Pigossi estreou com vitória, nesta terça-feira, no WTA 125 de Colina, disputado no Chile. No saibro, a brasileira número 129 do ranking derrotou a norte-americana Elizabeth Mandlik (249ª) por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0).

Conhecendo a adversária, Pigossi foi consistente no duelo, com poucos erros. A vitória na rodada inicial garante uma vaga nas oitavas de final.

"Eu ja tinha jogado três vezes contra ela e sabia o que tinha que fazer. Entrei bem focada taticamente, consegui me manter assim o jogo todo e isso fez a diferença", afirmou a brasileira.

Agora, Laura Pigossi passa a estudar sua próxima adversária, a portuguesa Francisca Jorge (110ª). As duas se enfrentam por uma vaga nas quarta de final já nesta quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). No único confronto entre as tenistas, em 2021, a brasileira saiu vitoriosa na quadra dura.

O WTA 125 de Colina dará 125 pontos para a campeã no ranking mundial.