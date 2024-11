Hugo Souza fala em "preparação intensa" do Corinthians na data Fifa e projeta reta final de Brasileiro

O goleiro Hugo Souza destacou a preparação do Corinthians neste período de data Fifa. O camisa 1, que será titular no jogo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, reforçou que o Timão tem como objetivo terminar o Campeonato Brasileiro da melhor forma possível para disputar mais competições em 2025.

Em relação ao jogo contra o Cruzeiro, Hugo destacou o reencontro da equipe com a Fiel Torcida e a saudade que o elenco está de entrar em campo para defender o Timão.

"Fizemos uma preparação bem intensa. Este período que tivemos foi bom para aproveitar para treinar para esta reta final. A expectativa é muito grande para o jogo. Vamos voltar para o nosso torcedor. Sentimos saudades por ficar tanto tempo assim sem jogar", disse Hugo à Corinthians TV.

"Vamos buscar os três pontos para manter essa sequência que temos no Brasileiro. Isso é muito importante. Que a gente consiga alcançar o lugar mais alto possível na tabela para chegar ao objetivo de grandes competições no ano que vem", completou Hugo, destacando a importância do time conseguir vaga para um dos torneios continentais (Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana).

O jogo entre Corinthians e Cruzeiro será nesta quarta-feira, às 11 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão está embalado na competição, com quatro vitórias seguidas. A equipe pulou da zona de rebaixamento para a 11ª posição do Brasileiro, com 41 pontos conquistados.

Já o Cruzeiro chega para o jogo contra o Corinthians com a cabeça na final da Copa Sul-Americana. No próximo sábado, a equipe terá uma decisão diante do Racing, no Paraguai.