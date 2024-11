Holanda bate a Espanha nas duplas e decreta aposentadoria de Nadal

Depois de perder para Botic Van de Zandschulp (#80 do mundo) a partida que abriu as quartas de final da Copa Davis, Rafael Nadal precisava que seus compatriotas virassem o confronto contra a Holanda nesta terça-feira, em Málaga, para dar sequência a sua carreira como tenista profissional.

Carlos Alcaraz (#3) entrou em quadra pouco depois e confirmou seu favoritismo ao aplicar 7/6(0) e 6/3 em cima de Tallon Griekspoor (#40), mas Rafa ainda precisava de uma vitória espanhola nas duplas, o que não aconteceu. Wesley Koolhof (duplista #8 do mundo) e Botic Van de Zandschulp superaram Alcaraz e Marcel Granollers (#4 nas duplas) por 7/6(4) e 7/6(3), classificaram a Holanda para as semifinais e decretaram o fim da carreira de Rafael Nadal.

Como aconteceu

O primeiro set foi equilibradíssimo, com poucas chances de quebra e nenhum break point convertido. A Espanha parecia mais perto de ganhar a parcial, mas Alcaraz errou devoluções quando teve um break point no oitavo game e um set point no décimo. No tie-break, Koolhof foi espetacular e desequilibrou. Começou o game com uma devolução vencedora na paralela e comandou sua dupla, vencendo vários ralis junto à rede. Assim, a Holanda fez 7/6(4) e saiu na frente.

A primeira quebra do jogo só veio no começo do segundo set e, mesmo assim, depois de a Holanda salvar dois break points. No terceiro, contudo, uma devolução na linha de Alcaraz deixou os rivais sem ação. No game seguinte, Granollers salvou um break point com belo saque e confirmou para deixar a Espanha com 3/1 de vantagem. A liderança não durou tanto assim. No oitavo game, Van de Zandschulp devolveu a quebra com uma linda devolução vencedora que igualou a parcial em 4/4.

A quebra foi um baque para a dupla e a torcida da casa. Mais motivados ainda, os holandeses pressionaram. O décimo game começou com uma direita vencedora de Koolhof e, pouco depois, o placar mostrava 0/30. Com ótimos saques, Alcaraz, salvou o time e deixou o set igualado em 5/5. Pouco depois, foi Granollers quem teve de sacar em 15/30, mas também saiu do buraco sacando bem. Foi necessário outro tie-break, e mais uma vez a Holanda foi superior. Com uma boa devolução de Koolhof e dois voleios vencedores de Van de Zandschulp, os holandeses abriram 5/3 e não desperdiçaram a vantagem.