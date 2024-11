Hernan: O plano é Rafinha se despedir do São Paulo no Campeonato Paulista

Rafinha planeja se despedir do São Paulo após o Campeonato Paulista de 2025, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Essa história do Rafinha ainda não está totalmente definida. O que está claro é que o Rafinha quer continuar pelo tempo que ficou lesionado. Qual é a saída? Jogar o Campeonato Paulista.

O Rafinha vai para os Estados Unidos para disputar o torneio de pré-temporada e depois joga o Campeonato Paulista. Essa é a ideia, mas não está assinado. André Hernan

Segundo o colunista, a permanência de Rafinha só até o Paulistão desafogaria a folha de pagamento do São Paulo, que busca um novo lateral.

Os representantes do Rafinha estão esperando o São Paulo fazer a pontuação para a Libertadores na fase de grupos para depois sentar com a diretoria.

O plano que está desenhado na cabeça de todo mundo é que Rafinha joga o Campeonato Paulista e se despede do São Paulo.

Aí não tem um impacto econômico tão grande na folha salarial do São Paulo. Todo mundo vai entrar nesse acordo. A tendência é que aconteça isso. André Hernan

Santos vai tentar a contratação de Luís Castro, diz André Hernan

O Santos vai tentar a contratação do técnico português Luís Castro, revelou André Hernan.

Eu conversei com uma pessoa do Santos, e a resposta foi: tentar a contratação do Luís Castro é pensar grande. O Santos precisa pensar grande na contratação do treinador. Estamos avaliando.

Pelo que eu senti das conversas que eu tive desde ontem, eles vão tentar a contratação do Luís Castro, que é um nome hoje top. André Hernan

Assista ao comentário:

Corinthians tem reviravolta, e Ramón Díaz pode ficar em 2025, diz Hernan

O técnico Ramón Díaz vive uma reviravolta na sua situação no Corinthians e pode ficar no clube para a temporada 2025, contou André Hernan.

É uma tendência forte. Uma fonte do Corinthians me disse assim: se o Corinthians conseguir uma pré-Libertadores, o Ramón Díaz ficará como técnico em 2025.

Claro que a palavra final vai ser do presidente Augusto Melo, mas a tendência hoje é de uma reviravolta. André Hernan

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao De Primeira na íntegra