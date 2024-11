Filipe Luís realiza últimos ajustes e Flamengo finaliza preparação para enfrentar o Cuiabá

Nesta terça-feira, o Flamengo realizou o último treinamento para o duelo contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro teve uma semana completa sem jogos devido à Data Fifa e volta a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal.

O trabalho realizado no Ninho do Urubu serviu para o técnico Filipe Luís definir a equipe titular contra o Dourado. Após a atividade, a delegação carioca viajou para o Mato Grosso.

Gerson, Léo Ortiz, Varela, Pulgar e Plata estiveram defendendo suas seleções e foram ausências nos treinamentos. Todos entram em campo nesta terça-feira, e as presenças na partida contra o Cuiabá dependerão da análise da condição física dos atletas.

De La Cruz e Luiz Araújo seguem se recuperando de suas lesões e são dúvidas para o jogo. Já Bruno Henrique, suspenso, é desfalque certo.

Os lesionados Arrascaeta, Pedro, Viña, Carlinhos e Everton Cebolinha também não estarão presentes. Assim como Gabigol, que deve retornar para o duelo contra o Fortaleza após ser afastado depois do título da Copa do Brasil.

O Flamengo ocupa a quarta posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos. O Rubro-Negro ainda sonha com o título da competição, estando nove pontos atrás do líder Botafogo. O título da Copa do Brasil, no entanto, tira a pressão dos flamenguistas em busca de uma vaga na Libertadores.

Já o Cuiabá vive situação contrária. Em 19º lugar, com 29 pontos, o Dourado não vence há cinco partidas, estando oito unidades atrás do Criciúma, primeira equipe fora do Z4.