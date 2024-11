Luta antirracista: Corinthians vai estrear 3º uniforme contra Cruzeiro

A equipe masculina do Corinthians vai utilizar pela primeira vez o terceiro uniforme feito para essa temporada contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), na Neo Química Arena. Além disso, no Dia da Consciência Negra, o clube promete promover discussões acerca da luta pela igualdade racial, com ações digitais e ativações presenciais.

Ao final da partida, prevista para começar às 11 horas (de Brasília), funcionários da Arena vão distribuir aos torcedores a cartilha "Combatendo o Racismo no Futebol: Da Conscientização à Ação", criada pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol (ODRF). Segundo o clube, o material traz informações sobre o tema de forma acessível e objetiva, podendo também ser baixado de forma online.

O Corinthians vai transmitir em suas plataformas digitais um vídeo com convidados para falar sobre a igualdade racial e suas relações com o clube. As imagens também serão passadas nos telões da Neo Química Arena.

Antes da partida, às 10h30, o Corinthians, em parceria com o SOS Racismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), fará uma manifestação de combate ao racismo. O ato será na própria Arena, ressaltando o serviço criado pela Alesp, que luta pelos direitos humanos e trabalha como um canal para acolhimento e orientação das vítimas de casos discriminatórios.

Por fim, o departamento de Responsabilidade Social do Clube fará uma ação com 50 crianças negras, que participarão do pré-aquecimento com os jogadores e terão um bate-papo com Basílio, ídolo do clube, sobre racismo. Os meninos são de uma escola de futebol da Comunidade TeleAtlas no bairro do Tatuapé.

Em alta, o Corinthians espera vencer o Cruzeiro para alcançar sua quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro e seguir na luta por uma vaga para um torneio continental (Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana). Já a Raposa está com a cabeça na final da Copa Sul-Americana, contra o Racing, e deve poupar jogadores para o confronto.