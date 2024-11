Casagrande: Ramón Díaz merece fazer um trabalho desde o início

O técnico Ramón Díaz merece seguir seu trabalho no Corinthians em 2025, opinou Casagrande no UOL News, nesta terça (19).

O comentarista ressaltou que o treinador argentino fez trabalhos consistentes no Brasil, com Vasco e Corinthians, sempre assumindo no meio da temporada. Casão argumentou que Ramón merece uma chance de iniciar seu projeto.

As duas vezes que ele [Ramón Díaz] veio para o Brasil foi para salvar o time do rebaixamento. [...] Ele está conseguindo no Corinthians, acho que o Corinthians não vai cair. Agora, ele merece começar um trabalho desde o início, montar o time dele.

Casagrande

Casagrande revela qual jogador deve fazer jogo da vida contra Uruguai

O lateral direito Danilo deve fazer uma grande partida contra o Uruguai se quiser seguir sendo convocado, opinou Casagrande.

O Danilo, hoje, tem só uma escolha: apoiar, marcar, fazer uma grande partida. Se ele não fizer, vai sobrar para ele e para o Dorival. Não sei se eu não convocaria mais o Danilo, mas ele deveria ser preservado. O ambiente não é favorável para ele.

Casagrande

