Cacá atinge metas, e Corinthians vai comprar 90% dos direitos do zagueiro

O zagueiro Cacá vai firmar um contrato em definitivo com o Corinthians, válido por quatro anos. Como o zagueiro atingiu metas estipuladas no vínculo de empréstimo, o Timão vai desembolsar US$ 4 milhões (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual) por 90% dos direitos econômicos do camisa 25.

Os 10% restantes do passe de Cacá seguirão com o Tokushima Vortis, do Japão, clube que cedeu o zagueiro por empréstimo ao Timão até o final desta temporada. O vínculo do camisa 25 com a equipe japonesa tinha validade até janeiro de 2025.

O Corinthians já sabia que ficaria com Cacá em definitivo, já que o defensor atingiu metas necessárias no começo do segundo semestre. Inicialmente, ficou acordado que o Alvinegro pagaria US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,5 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos de Cacá, mas os valores aumentaram já que o defensor alcançou novos objetivos, também previstos em contrato.

O novo vínculo de Cacá com o Timão será válido até começo de 2029, conforme antecipou a CNN, e a Gazeta Esportiva confirmou. O atleta vai receber aumento salarial por parte da diretoria.

Na temporada de 2024, Cacá acumula 39 jogos (36 como titular), com seis gols marcados e uma assistência. Contratado em março, o atleta é peça importante no esquema do técnico Ramón Díaz, formando parceria com nomes como Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique.

Cacá se recuperou de pancada na região do quadril e deve ser relacionado para o duelo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), às 11h (de Brasília). O jogo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado na Neo Química Arena.