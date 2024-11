Bortoleto estabelece objetivo da primeira temporada na Fórmula 1: "Aprender ao máximo"

O paulista Gabriel Bortoleto, de 20 anos, foi anunciado no início do mês como o novo piloto da Sauber para 2025, encerrando um jejum de oito anos sem um brasileiro na Fórmula 1. O atleta estabeleceu uma meta para a próxima temporada e comentou suas expectativas.

"A Fórmula 1 é uma 'guerra' entre equipes, não é? Os carros não são iguais, então é uma situação diferente. O meu objetivo ano que vem não é competir contra ninguém, meu objetivo é aprender ao máximo, evoluir dentro da equipe, conseguir me tornar um futuro líder para a Sauber Audi. A gente sabe que tem regulamento novo vindo em 2026, estamos tentando melhorar o carro para ano que vem. A Sauber vem melhorando nas últimas corridas. O objetivo é continuar melhorando, vou ter como referência meu companheiro de equipe, o Nico Hulkenberg, que tem muita experiência. Principalmente aprendizado, a gente nunca para de aprender", disse Gabriel Bortoleto em uma live com a Porto nas redes sociais.

"Vou continuar focado no que eu amo fazer. Fazer o simulador, ir para a academia treinar bastante, porque sei que é bem diferente toda essa preparação física para a Fórmula 1. O pescoço deve estar bem forte por conta da força G. Pretendo bastante ir para a Sauber, que fica na Suíça, e acompanhar o desenvolvimento do carro de perto", continuou o brasileiro.

Gabriel Bortoleto revelou que a "ficha" ainda não caiu e também falou a respeito de seu primeiro contato com a nova equipe. Vale destacar que o brasileiro é o líder da atual temporada da Fórmula 2, com a Invicta Racing.

"A ficha, sinceramente, acho que ainda não (caiu). Vai cair realmente quando eu sentar no carro da Fórmula 1 e começar a andar e viver esse mundo. Por enquanto, não mudei absolutamente nada na minha rotina. Após o anúncio no GP do Brasil, eu tive alguns compromissos já na Sauber, fui na Audi também, onde eles estão construindo a unidade de potência. Conheci grande parte da equipe, tanto na Audi quanto na Sauber, fiz o banco do carro para Abu Dhabi. Quis de todas as maneiras manter a mesma (rotina), porque está dando certo até agora, não tem o porquê de mudar", concluiu Gabriel Bortoleto.

Gabriel Bortoleto iniciou sua carreira com apenas seis anos no kart e, aos doze, mudou-se para a Europa para seguir o sonho de chegar à Fórmula 1. O brasileiro se destacou ao estrear na Fórmula 3 em 2023, dominando em sua temporada de estreia e vencendo o campeonato, antes de subir para o Mundial de F-2, onde atualmente lidera a classificação com apenas duas rodadas para o encerramento.