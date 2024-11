Bahia x Palmeiras: saiba informações e prováveis escalações do jogo da 34ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Bahia, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

De um lado, o Palmeiras segue na luta pelo título do Brasileiro. Os comandados pelo técnico Abel Ferreira têm 64 pontos e ocupam o segundo lugar, a quatro de distância do Botafogo. Do outro, o Bahia vive um jejum e não vence há cinco jogos. O Tricolor de Aço tem 46 pontos e está em oitavo lugar.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira conta com alguns desfalques. São eles Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Estêvão (suspenso), Richard Ríos (suspenso) e Mayke (suspenso). Piquerez, em transição física, fez apenas trabalho individualizado nesta terça, e é dúvida.

Por outro lado, o treinador deve ter o retorno do atacante Lázaro, que desfalcou o time nos últimos três jogos por dores no joelho esquerdo. Abel também espera contar com Weverton e Gómez, dupla que está á serviço das respectivas seleções para as Eliminatórias Sul-Americanas. O goleiro é reserva no Brasil e já estará em Salvador, enquanto o zagueiro, geralmente titular no Paraguai, chegará à Bahia na manhã de quarta-feira, em avião da presidente do clube, Leila Pereira.

No Bahia, o técnico Rogério Ceni deve ter o retorno do atacante Biel, que treinou normalmente com o grupo. Enquanto o volante Rezende, que participou parcialmente do trabalho do Bahia na véspera do duelo, ainda é tratado como dúvida. Estão fora Iago Borduchi (lesionado), Kanu e Santi Arias (suspensos).

Bahia e Palmeiras se enfrentaram pela última vez pela 15ª rodada do Brasileirão. Na oportunidade, o Verdão venceu por 2 a 0, no Allianz Parque, com gols de Rony e Estêvão.

FICHA TÉCNICA



BAHIA X PALMEIRAS

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 20 de novembro de 2024 (quarta-feira)



Hora: às 18 horas (de Brasília)



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Luiz Claudio Regazone



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Lucho Rodríguez.



Técnico: Rogério Ceni

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis (Gustavo Gómez), Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu), Mauricio e Rony (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira