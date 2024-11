Atlético-MG x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Apesar de ser um jogo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira em um duelo que é a prévia da finalíssima da Copa Libertadores. Os dois times decidirão o torneio continental no dia 30 de novembro, na Argentina. Mas, nesta quarta, o choque será na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21h30 (de Brasília), com os portões fechados. Tudo por conta de uma punição imposta pelo STJD ao Galo pelas confusões na Arena MRV na final da Copa do Brasil, quando torcedores invadiram o gramado e jogaram morteiros em objetivos dentro de campo.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 68 pontos, quatro a mais que o segundo colocado Palmeiras, mas precisa reagir após ficar apenas no empate sem gols com o Cuiabá, em casa, na rodada passada. O Galo, que não ganha há sete partidas, vem de uma derrota de 1 a 0 para o Athletico, no Paraná, e, com 42 pontos, vive situação delicada, longe da zona de classificação para a Copa Libertadores.

Apesar de ser um jogo com cara de prévia de final de Copa Libertadores, Artur Jorge garante foco no Brasileirão. O treinador tem minimizado seu time ter campanha melhor e viver momento superior ao do rival.

"Estamos focados no Campeonato Brasileiro, onde temos concorrentes na luta pelo título, como o Palmeiras e o Fortaleza, além do Flamengo. Estamos invictos há muitos jogos, mas sabemos que não somos invencíveis e por isso precisamos garantir foco sempre no próximo jogo", afirmou o técnico.

Para este jogo o Botafogo não tem suspensos, mas Artur Jorge só vai anunciar a escalação minutos antes da partida, pois tem muitos atletas voltando da data-Fifa e a condição física vai definir a presença de alguns deles em campo.

Pelo lado do Galo, o técnico Gabriel Milito fala em uma segunda final.

"Eles jogam pelo título do Campeonato Brasileiro e nós, infelizmente, por outros objetivos, que é nos recuperarmos e melhorarmos na tabela de classificação. Assim, trata-se de mais uma decisão nesta quarta-feira", disse o técnico do Galo.

A escalação do Galo também pode ser considerada um mistério pelo retorno de alguns convocados e pela possibilidade de Gabriel Milito mexer em busca de um melhor desempenho. Mas não existem desfalques por suspensão.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)



Data: 20 de novembro de 2024 (quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

ATLÉTICO: Everson; Renzo Saravia, Junior Alonso, Lyanco e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Deyverson, Hulk e Paulinho.



Técnico: Gabriel Milito.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino.



Técnico: Artur Jorge.