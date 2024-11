Veja como ficaram as chances de rebaixamento no Brasileirão após vitória do Athletico-PR

17/11/2024 11h10 O Athletico-PR conseguiu uma importantíssima vitória sobre o Atlético-MG neste sábado em jogo atrasado pelo Brasileirão 2024. O resultado na Ligga Arena, em Curitiba, fez o Furacão chegar aos 37 pontos e sair da zona de rebaixamento, mudando um pouco o cenário da parte de baixo da classificação. Em 14º lugar, o Athletico-PR ainda não ostenta uma situação tranquila ao ter a mesma pontuação de Fluminense (15º), Criciúma (16º) e Juventude (17º). Segundo análise da UFMG, o time paranaense tem 26,3% de chances de cair. Atlético-GO (99,98%) e Cuiabá (98,5%) estão muito próximos da Série B. Também correm grande risco Red Bull Bragantino (45,8%), Juventude (39,4%) e Criciúma (36,4%). Confira abaixo as chances de rebaixamento no Brasileirão: 1 Atlético-GO 99.98%

2 Cuiabá 98.5%

3 Bragantino 45.8%

4 Juventude 39.4%

5 Criciúma 36.4%

6 Athletico-PR 26.3%

7 Fluminense 23.3%

8 Vitória 21.5%

9 Grêmio 6.9%

10 Atlético-MG 1.1%

11 Corinthians 0.68%

11 Corinthians 0.68%

12 Vasco 0.046%.