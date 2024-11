Título do Santos faz do Corinthians grande paulista há mais tempo em jejum

O Corinthians é, oficialmente, o grande paulista há mais tempo sem erguer um troféu. A equipe passou ao último lugar da fila neste sábado, após a confirmação do título do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Peixe sagrou-se campeão sem nem precisar sair do sofá. O time alvinegro garantiu a conquista com os tropeços de Mirassol e Novorizontino nesta rodada.

A equipe da Baixada Santista, assim, quebrou um jejum de oito anos sem ganhar uma taça. O último deles havia sido o Paulista de 2016.

Dentre as demais equipes considerados grandes do Estado de São Paulo, o Palmeiras é o segundo há menos tempo em jejum. O time alviverde conquistou o Campeonato Paulista deste ano, justamente em cima do Santos.

O São Paulo, por sua vez, está no terceiro lugar do ranking. O Tricolor conquistou a Copa do Brasil de 2023, cerca de um ano atrás.

Já o último título do Corinthians foi em 2019. O Timão conquistou o Estadual em abril daquele ano ao superar o São Paulo na grande final.

O jejum do clube do Parque São Jorge irá se manter por mais algum tempo. O time está eliminado das copas e já não reúne mais chances de conquistar o troféu do Brasileirão, assim como o São Paulo. Já o Palmeiras ainda briga com o Botafogo pelo título da Série A.

O Verdão, no momento, é segundo colocado da tabela de classificação, com 64 pontos. O time carioca, porém, possui quatro a pontos a mais.