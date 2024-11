Técnico da França defende Mbappé: "Voltará ao seu melhor nível"

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, comentou sobre a fase vivida pelo atacante Kylian Mbappé, que passa por um momento difícil no Real Madrid, além de não ser convocado para os últimos dois compromissos da França pela Liga das Nações.

Em entrevista ao canal TF1, o treinador disse que, apesar de o craque viver um período complicado, ele tem tudo para recuperar seu melhor futebol.

"Não há razão para pensar que Kylian não voltará ao seu melhor nível. É isso que desejo e não vejo motivos para dizer que ele não voltará ao melhor nível", apontou.

Deschamps também defendeu a tese de que Mbappé deve jogar como "camisa nove", apesar de salientar que o atacante tem capacidade de atuar em qualquer setor.

"Vocês dirão que eu estou louco por colocá-lo como atacante central, mas todos os últimos treinadores que ele teve em clubes o fizeram jogar como 'camisa nove'. Ele não tem o perfil do Olivier Giroud, mas tudo sempre vai depender da equipe que jogaremos contra", analisou.

"Quando Kylian está na linha de frente, ele vai melhor jogando pela esquerda do que pela direita, mas já o vi atuando pela direita no Real Madrid em algumas partidas recentes. São equilíbrios de posicionamento, mas você sempre tem que dar alguma liberdade a ele", completou.

Por fim, Deschamps foi extremamente crítico em relação ao aspecto psicológico da equipe, apontando que os jogadores são facilmente influenciados pelas redes sociais e possuem pouco tempo para se desconectar da sua profissão.

"O ambiente é muito diferente hoje em dia, por toda a exposição que existe. Eles são influenciadores por qualquer palavra nas redes sociais, e aí existem as reações. Conversei com alguns dos meus atletas sobre isso. Depois de um torneio como a Eurocopa, eles não tiveram nem três semanas de descanso. É difícil ser tão exigido, e as exigências são crescentes", explicou.

"O tempo todo eles ouvem: 'Você deve, você deve, você deve...', e muitas vezes você não consegue realizar o que é esperado de você, ou até consegue, mas não totalmente. Isso pode acarretar muitos problemas na parte psicológica", continuou.

"Não sei se chega ao ponto de ser depressão, não sei ao certo... Mas muitos (jogadores) estão em um estado psicológico frágil. E temos que lembrar que é a cabeça que comanda o que fazem as pernas", finalizou o treinador.