Suspeito de jogar bomba que feriu fotógrafo em Atlético x Flamengo é preso

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu o suspeito de arremessar uma bomba no gramado da Arena MRV que atingiu um fotógrafo que fazia a cobertura da final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo.

O que aconteceu

A informação foi divulgada pelo vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus (Novo), nas redes sociais.

Acabamos de prender o responsável por jogar a bomba que atingiu Nuremberg, fotógrafo que estava trabalhando na final da Copa do Brasil. Parabéns à equipe de investigação da nossa Polícia Civil

Nuremberg recebeu alta na sexta-feira (15). Ele estava internado no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte (MG), desde o episódio.

O fotojornalista Nuremberg José Maria ficou caído à beira do campo após ser ferido. Ele teve três dedos quebrados, rompimento de tendões e corte no pé, e precisou passar por cirurgia.

Importante: acabamos de prender o responsável por jogar a bomba que atingiu Nuremberg, fotógrafo que estava trabalhando na final da Copa do Brasil. Parabéns à equipe de investigação da nossa Polícia Civil pelo trabalho sério e ágil. Aqui em Minas, violência não fica sem resposta. -- Professor Mateus (@ProfMateusMG) November 17, 2024

Confusão e injúria racial

Uma confusão tomou conta da Arena MRV na reta final da partida. Bombas foram arremessadas no gramado, perto de jogadores e profissionais que trabalhavam na partida. O Flamengo venceu o segundo jogo por 1 a 0 e foi campeão.

O jogo ficou paralisado por cerca de oito minutos após o gol de Plata. Além dos objetos lançados ao gramado, um torcedor invadiu o campo, mas logo foi contido pelos seguranças.

Ao fim do jogo, Hulk precisou pedir calma aos torcedores, que tentaram invadir o gramado. Alguns atleticanos confrontaram a segurança e a polícia na tentativa de entrar no campo, enquanto o camisa 7 do Galo e outros membros do clube tentavam amenizar situação.

A Policia Civil também registrou ocorrência por injúria racial no jogo. O caso envolveu "três vítimas do sexo masculino, com idades de 26, 31 e 38 anos, e um suspeito, de 34 anos", e está sendo apurado. Houve também uma ocorrência por furto.