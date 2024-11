São Paulo mira vaga direta na Libertadores e disputa ponto a ponto com o Internacional

Com cinco rodadas restantes no Campeonato Brasileiro, o São Paulo está muito próximo de garantir sua vaga na próxima edição da Libertadores. Porém, o clube ainda disputa com o Internacional uma vaga direta na fase de grupos.

Atualmente, o Tricolor Paulista ocupa a sexta posição, com 57 pontos, enquanto o Colorado está em quinto, com 59. Apenas os cinco primeiros colocados se classificam diretamente para a fase de grupos, sem a necessidade de disputar a fase preliminar.

Os detalhes das atividades deste sábado estão no Direto do CT! Assista gratuitamente na #SPFCplay ?? https://t.co/m27faNiq7T#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/bIQntn0jKD ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 16, 2024

Nos jogos que restam, o São Paulo terá duas partidas em casa e três fora: Bragantino (fora), Atlético-MG (casa), Grêmio (fora), Juventude (casa) e Botafogo (fora). O Internacional também terá dois jogos como mandante e três como visitante, enfrentando: Vasco (fora), Bragantino (casa), Flamengo (fora), Botafogo (casa) e Fortaleza (fora). Ou seja, as equipes têm tabelas parecidas até o fim da liga nacional.

Caso o Botafogo vença a Libertadores, abriria-se uma vaga direta adicional na fase de grupos, facilitando a classificação direta de São Paulo e Internacional, que possuem vantagem considerável sobre outros concorrentes.

O próximo compromisso do São Paulo será na quarta-feira (20), às 16h30 (horário de Brasília), contra o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada.