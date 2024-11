Santos x CRB: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Série B

Do UOL, em São Paulo

O Santos recebe o CRB às 18h (de Brasília) deste domingo (17), na Vila Belmiro, pela 37ª rodada da Série B.

A partida será transmitida ao vivo por Globo (para a Baixada Santista), Premiere e canal Goat, no YouTube. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O jogo poderia ser o do título, mas o Santos se sagrou campeão antes mesmo de jogar. A equipe comandada por Fábio Carille, que já tinha garantido o acesso antecipado, confirmou matematicamente a taça com o tropeço dos rivais na rodada. O Peixe tem 68 pontos e não pode mais ser ultrapassado por Mirassol ou Novorizontino, ambos com 64 cada um.

Já o CRB briga contra o rebaixamento. A equipe alagoana tem 39 pontos e está em 16º, uma posição acima do Z4.

Santos x CRB -- 37ª rodada da Série B

Local: Vila Belmiro, em Santos

Data e horário: 17 de novembro de 2024, às 16h

Transmissão: Globo (Baixada Santista), Premiere e Canal Goat