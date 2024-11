Santos perde do CRB na Vila e estraga festa do título da Série B

A festa do título da Série B do Campeonato Brasileiro não foi como o Santos gostaria. Atuando na Vila Viva Sorte, o Peixe perdeu por 2 a 0 para o CRB, pela 37ª rodada do torneio. Labandeira e Kleiton marcaram os gols. Após o apito final, os mandantes foram vaiados por torcedores.

Com o revés, o Alvinegro Praiano se manteve com 68 pontos, na liderança. A equipe entrou em campo já campeã, já que Novorizontino e Mirassol tropeçaram. O time alagoano, por sua vez, subiu para 14º, com 42, e se livrou do rebaixamento.

Os clubes voltam a campo no próximo domingo, para a última rodada da Série B, às 18h30 (de Brasília). O Santos encara o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). O CRB recebe o Operário-PR.

O jogo

Apesar da festa na arquibancada, o Santos entrou desligado em campo. Do outro lado, o CRB, precisando da vitória, entrou mais ligado e começou a assustar. Com isso, não demorou para a rede balançar.

Com 16 minutos, Facundo Labandeira recebeu ótimo passe entre os defensores do Peixe, limpou Gabriel Brazão e só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol para colocar os visitantes na frente.

Em desvantagem, o Alvinegro Praiano tentou acordar e partir para cima. A equipe, porém, mostrou dificuldade para criar chances claras. Aos 35, Guilherme até marcou, mas em posição de impedimento. Assim, o tento foi anulado.

O atacante seguiu sendo a principal arma dos mandantes. Com o relógio marcando 40 minutos, o camisa 11 foi acionado na esquerda, gingou para cima da marcação e bateu colocado. Atento, Matheus Albino fez boa defesa. Na sequência, João Schmidt cruzou com veneno e o goleiro voltou a trabalhar.

2º tempo

No segundo tempo, o Santos tentou pressionar. Com cinco minutos, Otero arriscou de longe e quase marcou um golaço. Matheus Albino apareceu novamente para mais uma bela defesa. Instantes depois. JP Chermont cruzou fechado e Gil finalizou pelo lado.

Aos oito, Guilherme recebeu lançamento e tentou de voleio, mas por cima. Instantes depois, após bela jogada trabalhada, Pituca foi acionado cm liberdade na área e chutou para fora.

E as chances perdidas acabaram custando caro. Isso porque, aos 18 minutos, Kleiton ampliou para o CRB. O atacante recebeu bom passe nas costas de João Basso e tocou na saída de Brazão.

Na reta final, o Peixe tentou reagir. Aos 35, o estreante Luca Meirelles foi acionado em profundidade na esquerda e chutou para a defesa de Matheus Albino. No rebote, Guilherme mandou por cobertura e viu o goleiro espalmar para fora.

Nos minutos finais, o CRB apenas cozinhou o jogo para vencer na Vila e estragar a festa do título do Alvinegro Praiano.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 0 X 2 CRB

Data: 17 de novembro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartões amarelos: Chay e Matheus Ribeiro (CRB)

GOLS: Labandeira, aos 16 do 1ºT, e Kleiton, aos 18 do 2ºT (CRB)

SANTOS: Brazão; Hayner, Gil, João Basso e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Giuliano (Luca Meirelles); Otero (Willian), Guilherme e Wendel Silva (Furch).



Técnico: Fábio Carille

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Saimon, Luís Segovia e Ryan; Falcão, João Pedro e Marco Antônio (Raafel Bilu); Gegê (Chay), Labandeira (Kleiton) e Anselmo Ramon.



Técnico: Hélio dos Anjos