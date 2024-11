Santos faz último jogo na Vila em 2024 e tenta manter ótimo aproveitamento

Neste domingo, o Santos realiza o seu último jogo na Vila Viva Sorte em 2024. O desafio será contra o CRB, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Peixe tenta manter o ótimo aproveitamento que construiu no estádio ao longo da temporada. Até o momento, foram 24 partidas, com 17 vitórias, cinco empates e duas derrotas, gerando um rendimento de 77,7%.

Os reveses foram para Novorizontino, por 2 a 1, pelo o Campeonato Paulista, e Avaí, por 1 a 0, pela Série B.

Uma marca relevante para o Santos é que o time venceu os dois clássicos que disputou na Vila. A equipe de Fábio Carille bateu Corinthians e Palmeiras por 1 a 0.

Além dos jogos no Urbano Caldeira, o Peixe também disputou três compromissos como mandante em outros estádios. O clube derrotou o São Bernardo no Morumbis, por 2 a 1, e o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, por 3 a 1, e perdeu por 2 a 1 para o Botafogo-SP no Estádio do Café, em Londrina.

Neste domingo, contra o CRB, portanto, o Santos se despede da Vila Belmiro em 2024. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília).

O Peixe vai entrar em campo com o acesso e o título já garantidos. O clube contou com o tropeço do Novorizontino neste sábado e garantiu a taça.