Santos e São Paulo eliminam Corinthians e Palmeiras no Paulista sub-14

O Campeonato Paulista sub-14 conheceu os seus finalistas neste domingo. Santos e São Paulo passaram por grandes rivais nas semifinais e conseguiram a vaga na decisão do torneio estadual.

O São Paulo assegurou a classificação em um confronto contra o Palmeiras. O Tricolor avançou com uma vitória por 1 a 0.

O jogo de ida teve empate por 1 a 1. Neste domingo, Rafael Barreto marcou o gol da vitória são-paulina na partida realizada no CFA Laudo Natel, em Cotia.

A classificação do Santos diante do Corinthians foi dramática. Após empate por 0 a 0, mesmo placar do jogo de ida, o Peixe levou a melhor nos pênaltis por 5 a 3.