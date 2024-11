Resultados da NBA: Lakers chegam à quinta vitória seguida na temporada

O Los Angeles Lakers confirmou a boa fase na temporada 2024/25 da NBA com a sua quinta vitória consecutiva. Neste sábado, a equipe da Califórnia bateu o New Orleans Pelicans fora de casa por 104 a 99.

Inspirado em quadra, o ala-pivô Anthony Davis brilhou pelos Lakers, com 31 pontos e 14 rebotes. Brandon Ingram, com 32 pontos e 8 assistências, foi o melhor pelos Pelicans.

Na classificação da Conferência Oeste, os Lakers ocupam a quarta posição, com 9 vitórias e 4 derrotas. Os Pelicans sofrem com uma má campanha, com apenas 4 triunfos em 14 jogos, e hoje estão fora da zona de classificação para os playoffs.

Veja os resultados da NBA neste sábado:

Charlotte Hornets 115 x 114 Milwaukee Bucks



New Orleans Pelicans 99 x 104 Los Angeles Lakers



Boston Celtics 126 x 123 Toronto Raptors



Dallas Mavericks 110 x 93 San Antonio Spurs



Sacramento Kings 121 x 117 Utah Jazz.