"Responsável" por atingir fotógrafo com bomba na final da Copa do Brasil é preso

Neste domingo, Mateus Simões, governador em exercício de Minas Gerais, anunciou por meio das redes sociais que o "responsável" por atingir o fotógrafo Nuremberg José Maria com uma bomba na final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV, foi preso.

"Importante: acabamos de prender o responsável por jogar a bomba que atingiu Nuremberg, fotógrafo que estava trabalhando na final da Copa do Brasil. Parabéns à equipe de investigação da nossa Polícia Civil pelo trabalho sério e ágil. Aqui em Minas, violência não fica sem resposta", afirmou o governador, pelo X.

As forças de segurança detalharão mais a prisão ainda nesta segunda.

O fotógrafo de 67 anos estava trabalhando atrás de um dos gols durante a final e acabou atingido por uma bomba após o gol do Rubro-Negro, marcado por Gonzalo Plata, já no final do segundo tempo (37 minutos).

Importante: acabamos de prender o responsável por jogar a bomba que atingiu Nuremberg, fotógrafo que estava trabalhando na final da Copa do Brasil. Parabéns à equipe de investigação da nossa Polícia Civil pelo trabalho sério e ágil. Aqui em Minas, violência não fica sem resposta. ? Professor Mateus (@ProfMateusMG) November 17, 2024

A Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais (ARFOC-MG) revelou que o profissional sofreu fraturas em três dedos, rompimento de tendões e cortes no pé. Ele recebeu alta na última quinta-feira.

Segundo informações de O Tempo, seis torcedores foram detidos pela Polícia Militar de Minas Gerais após a tentativa de pular as catracas para entrar no estádio sem adquirir ingressos. A Polícia Civil de Minas abriu inquérito para identificar os responsáveis pela explosão.

O Atlético-MG também garante que está levando a sério a missão de punir os culpados pelo ocorrido em sua arena. O time mineiro informou que 21 pessoas envolvidas na confusão estão identificadas.

Além disso, outros nove infratores estão em processo avançado de identificação. Em comunicado oficial, o Galo esclarece que a intenção é punir essas pessoas tanto criminalmente, nas leis brasileiras, como administrativamente no clube.