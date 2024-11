Raulzinho decide pedir dispensa, e Seleção Brasileira convoca Lucas Atauri

O armador Raulzinho pediu dispensa da Seleção por motivos pessoais, decisão comunicada à comissão técnica neste domingo. Com a ausência jogador do Pinheiros, Lucas Atauri, do Paulistano, foi chamado para os dois jogos pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025.

A apresentação está marcada para esta segunda-feira e o primeiro jogo será na quinta, contra o Uruguai. Em seguida, no domingo, o duelo é com o Panamá. Os confrontos têm início previsto para as 20 horas (de Brasília), em Belém do Pará.

Lucas Atauri está convocado para a Seleção Brasileira visando os duelos contra Uruguai e Panamá pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025, em Belém do Pará. O jovem do Paulistano entra na vaga de Raulzinho, que pediu dispensa por motivos pessoais. https://t.co/SczzEo4SDI pic.twitter.com/JFgarN7ezJ ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) November 17, 2024

Com a campanha até aqui, o Brasil está virtualmente classificado à Americup 2025, marcada para agosto do próximo ano, na Nicarágua. A Seleção pode confirmar sua vaga matematicamente com vitórias no Manguerinho.

Após as duas partidas em Belém, ainda restarão dois jogos fora de casa, também contra Uruguai e Panamá, em fevereiro de 2025.