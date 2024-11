Presidente do Botafogo responde se quer Neymar: "Deus me livre"

Durcesio Mello, presidente do Botafogo, foi questionado sobre a possibilidade da contratação de Neymar, atualmente no Al Hilal, da Arábia Saudita. No entanto, o mandatário do clube associativo indicou que não gostaria de ter o jogador na equipe.

"Deus me livre. O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Ele é do nível do Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo. Só que estragou com a carreira dele, o que culminou na contusão de mais de um ano. E já se machucou de novo", disse ao canal Resenha Alvinegra.

O dirigente também revelou que dificilmente o atacante Igor Jesus permanecerá no Botafogo, mas prevê reforços.

"O scout já está trabalhando para o ano que vem. Sabemos que vamos ter perdas, provavelmente do Igor Jesus", declarou.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte. A equipe é líder da competição, com 68 pontos.

Os times voltarão a se enfrentar na final da Libertadores, dia 30 de novembro, no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires.