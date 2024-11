Presidente do Botafogo rechaça Neymar no clube: 'Deus me livre'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O presidente do Botafogo associativo, Durcesio Mello, rechaçou completamente uma hipotética possibilidade de Neymar vestir a camisa do clube. O dirigente, que não tem gerência do futebol alvinegro, elogiou o jogador do Al Hilal, mas disse que ele "estragou a carreira".

Deus me livre! O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou com a carreira dele, o que culminou nessa contusão de um ano e pouco. Agora se machucou de novo

Durcesio Mello, ao canal "Resenha Alvinegra"

O que aconteceu

Irmã de Neymar, Rafaella reage com indignação ao comentário de presidente do Botafogo Imagem: Instagram / @rafaella

Apesar da declaração, quem manda no futebol do Botafogo é John Textor. O norte-americano que é o dono da SAF alvinegra.

Neymar sofreu uma lesão na coxa direita e não vai mais atuar pelo Al Hilal em 2024. Existe uma possibilidade de rescisão de contrato com o clube da Arábia Saudita.

O Santos manifestou publicamente o desejo de repatriar sua cria. Porém, ainda não há, por enquanto, nenhuma oficialização de acerto.

A curiosidade é a que a irmã de Neymar é torcedora do Botafogo. Recentemente, inclusive, Rafaella compareceu a um jogo do Alvinegro carioca no estádio Nilton Santos.

Rafaella, inclusive, reagiu com indignação ao comentário de Durcesio. Em uma publicação no storie de seu Instagram, ela escreveu: "Presidente Durcesio Mello? AINDA bem que o Botafogo é MUITO além de uma 'diretoria'".