Praia Clube e Sada Cruzeiro seguem na liderança invicta na Superliga

As edições masculina e feminina da Superliga de vôlei continuam com seus líderes apresentando 100% de aproveitamento. Sada Cruzeiro, entre os homens, e o Dentil Praia Clube, com as mulheres, somam seis vitórias em seis jogos na competição.

Neste sábado, o Sada Cruzeiro teve uma vitória tranquila na Superliga masculina sobre o Joinville em casa. A partida na cidade de Contagem terminou em 3 sets a 0, com parciais de 25-22, 25-20 e 25-20. A equipe mineira está com 16 pontos na classificação.

Na Superliga feminina, a rodada deste sábado teve dois jogos. O Praia Clube atuou fora de casa, levou um susto no primeiro set, mas superou o Pinheiros por 3 sets a 1, parciais 22-25, 25-23, 25-15 e 25-11.

Outra equipe mineira se deu bem como visitante na Superliga feminina. O Gerdau Minas venceu o Ypê Paulistano Barueri por 3 sets a 1, parciais de 27-25, 25-23, 21-25 e 25-30.

O Praia Clube lidera a Superliga feminina com 18 pontos. O Minas é o quarto colocado na competição, com 14 pontos.