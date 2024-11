Palmeiras é melhor que em 2023, mas vê Botafogo 'fora da curva'; compare

Nesta altura do Brasileirão, o Palmeiras tem um campanha melhor do que a do ano passado. No entanto, um Botafogo "fora da curva" complica o Alviverde na briga pelo tricampeonato consecutivo.

Compare os desempenhos

Em 2023, o Palmeiras tinha 59 pontos após a 33ª rodada e ocupava a terceira posição na tabela de classificação.

Já o Botafogo era o líder da competição, também com 59 pontos, com um jogo atrasado e em derrocada.

Em 2024, o Botafogo é líder isolado do Brasileirão com 68 pontos conquistados após 33 rodadas — 9 a mais do que em 2023.

E o Palmeiras também melhorou o seu desempenho: são 64 pontos conquistados.

O Palmeiras foi campeão no ano passado com 70 pontos, marca que facilmente será ultrapassada em 2024.

Botafogo vive momento "fora da curva", mas Palmeiras segue competitivo

Após a última rodada do Brasileirão, Abel Ferreira abordou justamente esse tema. Ele reconheceu que desempenho do Botafogo é "espetacular". E reconheceu que sua equipe melhorou em relação ao ano passado.

"Estamos no nosso padrão, até melhor [que no ano passado]. Temos que dar os parabéns a quem tem um desempenho espetacular, que é o Botafogo. Um desempenho fora da curva, uma equipe bem montada, que tem um ótimo treinador e que tem tido um desempenho espetacular. Não me custa reconhecer isso. Eles têm tudo para serem campeões. Têm uma boa vantagem. Vamos continuar a fazer isso. Não precisamos falar mal do Palmeiras porque estamos fazendo igual ou melhor que o ano passado. O que está fora da caixa aqui? Odeio perder, mas reconheço quando o adversário tem o desempenho que tem", disse Abel.

Apesar das eliminações precoces nas oitavas de final da Copa do Brasil e oitavas da Copa Libertadores, o Palmeiras é o time da Série A com melhor aproveitamento no ano: 66,67%. O Flamengo é o segundo com 66,18% e Botafogo completa o top 3 com 65,69%.

Esse é o terceiro ano consecutivo que o Alviverde aparece no topo do ranking. Em 2023, o Verdão foi o time da Série A com melhor aproveitamento, com 64,84%, seguido pelo Grêmio, com 64,06%. Já em 2022, encabeçou a lista com 74%, seguido pelo Fluminense, com 67,14%.