Neymar e Gabigol no Santos? Veja o que pensa Marcelo Teixeira sobre 2025

Neste domingo, o presidente Marcelo Teixeira comentou sobre o interesse do Santos em Neymar e Gabigol. Após a derrota de 2 a 0 para o CRB, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o mandatário disse que espera por definições para agir.

No caso de Neymar, o cartola esclareceu que está monitorando a situação de perto e destacou que o Peixe não tem muito o que fazer neste momento.

"Sobre o Neymar, não tenho novidades. Aguardamos as questões relacionadas ao clube e ao atleta. A maneira como será esse desfecho, o Santos não poderá interferir. Se pudéssemos, faríamos. Não é o caso. O contrato está vigente, estamos acompanhando para, no momento em que se definir, o Santos se manifestará. Estamos aguardando", declarou.

O jogador de 32 anos tem vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o astro brasileiro não tem agradado e sofre com lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa. Assim, ele deve ficar afastado por mais um mês.

Neymar nunca escondeu o seu amor pelo Peixe e seu desejo de retornar. Não à toa, a diretoria alvinegra tem se reaproximado do craque e de seus familiares. Em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.

Ele viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e as vitórias sobre Corinthians e Palmeiras, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.

Gabigol de volta?

O caso do centroavante é diferente. O Santos já apresentou uma proposta para o jogador, que está de saída do Flamengo, e aguarda uma resposta.

"O que posso assegurar no caso do Gabriel é o que já foi noticiado. Nós, ao terminar e confirmar o acesso para a o Brasileirão do ano que vem, estávamos conversando em partes. A partir do momento em que se concretizou, encaminhamos uma proposta ao staff para avaliar. A resposta foi de que exatamente até dezembro eles estudariam todas as questões e que o Santos estava no páreo para esses estudos", disse Teixeira.

Gabigol admitiu que não permanecerá no Flamengo logo após o título da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no último domingo. O atacante preferiu não cravar seu próximo destino, mas possui conversas avançadas com o Cruzeiro.

O centroavante, entretanto, ainda não assinou nenhum contrato com a Raposa. Por isso, o Santos, com a confirmação do acesso à Série A, correu para tentar convencer o Menino da Vila a retornar para a Baixada Santista.

Gabigol foi revelado nas categorias de base do Peixe. Ao todo, ele soma 206 partidas e 83 gols com a camisa alvinegra.

A família do atacante é santista e tem uma boa relação com Marcelo Teixeira, que quer dar a camisa 10 ao jogador. O número foi aposentado durante toda a Série B e voltará a ser usado a partir de 2025.