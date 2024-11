Sem clube, Marcelo vai a torneio de pôquer e ouve 'apelos' de torcedores

O lateral Marcelo prestigiou um torneio de pôquer em São Paulo e queria ao máximo evitar o assunto futebol, só que era inevitável. Ele até se esquivou da imprensa para não ser questionado sobre seu futuro nos campos ou sobre a polêmica saída do Fluminense, mas não escapou de pedidos de quem estava no evento e que ligou o modo torcedor ao vê-lo pelos corredores.

Evento de pôquer sem trégua de futebol

Marcelo foi convidado para o evento de celebração do pôquer como um esporte da mente. A modalidade recebeu a chancela oficial no último sábado (16), com anúncio feito durante o BSOP, o maior campeonato de pôquer da América Latina, sediado no hotel WTC Sheraton, na zona oeste da capital paulista. Com sede no Brasil, a WFP (Federação internacional de Pôquer) organizou a cerimônia para celebrar a conquista.

O jogador já chegou atraindo todas as atenções e foi solícito com os fãs. O ex-Real Madrid e Flu apareceu no local vestido em um impecável all-black: blazer, camisa, calça de alfaiataria e óculos escuros. Ele foi prontamente reconhecido pelos presentes, que logo começaram a pedir fotos e autógrafos. Marcelo atendeu a cada um deles durante toda a noite, cumprimentando e sendo tocado por muitos.

Era esperado que o lateral participasse de alguma partida amistosa, mas ele não entrou em nenhuma mesa do salão dos convidados. O boleiro gosta do jogo de cartas, costuma participar de eventos da modalidade e é embaixador da H2 Bet, casa de apostas ligada a um famoso clube de pôquer de São Paulo. No entanto, não pegou nenhuma ficha na ocasião.

Marcelo tietado por torcedores em evento de pôquer Imagem: André Martins/UOL

Marcelo fez um tour pelo recinto, foi tietado por jogadores de pôquer e ouviu até "apelos" para reforçar o Corinthians e o São Paulo. Diversos participantes do torneio deixaram suas mesas momentaneamente para se dirigirem até o ex-lateral da seleção. Alguns frequentadores, com camisas de seus times, pediram que ele assinasse com seus times do coração. O atleta de 36 anos ria das abordagens.

Vem para o Corinthians, você e Garro na meiuca...

Vem pro Tricolor, para esse aqui pode vir.

Se não for o Coringão não vale, hein.

Marcelo em evento de pôquer em São Paulo Imagem: Divulgação/WPF

Ele foi embora sem falar nada sobre futebol. Nem deu chances para ouvir perguntas sobre seu próximo passo, uma possível aposentadoria ou a confusão com Mano Menezes. Após a rescisão com o Fluminense, seu futuro segue uma completa incógnita, e ele ainda não se manifestou a respeito — além de ter publicado uma mensagem de despedida com uma indireta. O campeão da Champions apenas atendeu a equipe da empresa que é embaixador e disse que, no pôquer, não se garante como nos campos de futebol.