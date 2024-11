Lucas Moura vive no São Paulo sua melhor temporada desde 2017; veja números

O atacante Lucas Moura vive grande fase no São Paulo e é um dos destaques da equipe no ano. Em 2024, ele vive sua temporada com mais participações em gols (22) desde 2016/17 quando atuava pelo Paris Saint-Germain.

Faltando cinco partidas para encerrar a temporada, o ponta direita marcou 13 gols e deu nove assistências em 43 jogos disputados.

Assim, esse é seu melhor ano desde que deixou o PSG para se juntar ao Tottenham, em janeiro de 2018. Apesar de ter grandes feitos no time inglês, como o hat-trick na semifinal da Liga dos Campeões diante do Ajax, Lucas não conseguiu repetir os números que obteve no clube parisiense.

No ano passado, em agosto, voltou ao futebol brasileiro e foi decisivo na conquista do São Paulo na Copa do Brasil. Agora, tendo sua primeira temporada completa após o retorno, se consolidou como o grande nome da equipe.

No Brasileirão, o experiente atacante é o vice-artilheiro do Tricolor Paulista, com nove gols, atrás somente de Luciano, que marcou um tento a mais. Porém, ele lidera em assistências (5), ao lado de Wellington Rato, e em participações em gols (14), de forma isolada.

Com a ajuda de Lucas, o time comandado pelo técnico Luis Zubeldía tem vaga encaminhada para a próxima Libertadores. O clube está na sexta posição, com 57 pontos, 11 a mais do que o Bahia, primeira equipe fora da zona de classificação para a competição internacional.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), diante do RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.