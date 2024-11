Lesões fazem nome de Vitor Reis ser novamente comentado no Real Madrid

O Real Madrid passa por uma série de dificuldades nesta primeira parte da temporada 2024/25. As lesões são um obstáculo no trabalho do técnico Carlo Ancelotti. Carvajal e Militão sofreram graves contusões no joelho, enquanto Lucas Vázquez está com um problema muscular. Assim, Vitor Reis, do Palmeiras, é novamente cogitado no clube merengue.

O jovem palmeirense foi destaque em uma matéria do diário Sport neste domingo. O nome de Vitor Reis foi tratado como uma possível contratação surpresa do Real Madrid para o mês de janeiro.

A versatilidade é uma qualidade destacada para Vitor Reis interessar ao Real Madrid. O jovem pode ser aproveitado tanto como zagueiro como até nas laterais.

Além do Real Madrid, outro gigante do futebol europeu deixou Vitor Reis no radar. O Arsenal, da Inglaterra, seria um concorrente para contratar o zagueiro.

Vitor Reis ganhou espaço entre os profissionais do Palmeiras nesta temporada. Ele soma 18 jogos pelo Verdão em 2024, com dois gols marcados.