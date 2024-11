França supera Itália e vaias ao hino, ultrapassa rival e avança em primeiro

A França venceu a Itália por 3 a 1 neste domingo (17), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações. O duelo aconteceu no estádio San Siro.

Os gols do jogo foram marcados por Rabiot (duas vezes) e Digne, para a França, e Cambiaso, pela Itália. Com a vitória por dois tentos de diferença, a França conseguiu ultrapassar a Itália no saldo de gols (6 contra 5) e se classificou para a próxima fase da Liga das Nações como líder do grupo A2, apesar de empatar em número de pontos (13). A seleção italiana também irá às quartas de final, mas na segunda posição.

No início do confronto, o hino francês foi vaiado por torcedores italianos. Enquanto era reproduzido, foi possível ouvir a reprovação da torcida da casa, que depois cantou alto quando seu hino passou a tocar.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi agitado, com três gols marcados e velocidade pelos dois lados. A França abriu o placar logo aos dois minutos e ampliou já ao final da primeira etapa. A equipe comandada por Deschamps jogou melhor durante os 45 iniciais, mas acabou sofrendo um tento na rápida reação italiana.

Na segunda etapa, italianos não foram eficientes e perderam a liderança do grupo A2. A seleção da casa perdeu por dois gols de diferença e foram superados no saldo de gols, levando a França à primeira posição. A Itália finalizou apenas duas vezes ao gol da equipe adversária.

Gols e destaques

Rabiot abriu o placar com dois minutos! Em cobrança de escanteio na primeira oportunidade do jogo, o volante venceu os zagueiros no alto e fez 1 a 0 rapidamente para a França.

Vicario acabou marcando contra para a França! O lateral-esquerdo Digne fez bela cobrança de falta, que bateu no travessão e nas costas do goleiro italiano, aos 32 minutos.

Cambiaso diminuiu para a Itália pouco depois! Dimarco acelerou pela esquerda e cruzou para dentro da grande área. O meio-campista recebeu e finalizou de primeira, aos 35 minutos, para fazer o primeiro italiano.

De novo de cabeça, Rabiot ampliou! Digne cobrou falta na grande área e o camisa 14 cabeceou praticamente sozinho, para encobrir Vicario e anotar o terceiro da França, aos 20 minutos da segunda etapa.

Kean quase fez o segundo da Itália. Em gol que poderia colocar italianos em primeiro no grupo A2 novamente, o atacante bateu forte, mas Maignan conseguiu bela defesa e evitou o tento rival.

Ficha técnica

Itália 1 x 3 França

Competição: 6ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações

Local: Estádio Giuseppe Meazza/San Siro - Milão, Itália

Data e hora: 17 de novembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Slavko Vincic

Assistentes: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic

VAR: Alen Borosak

Gols: Rabiot, aos 2'/1ºT, Digne, aos 33'/1ºT, Cambiaso, aos 35'/1ºT, Rabiot, aos 20'/2ºT

Amarelos: Frattesi, Kolo Muani, Guendouzi

Itália: Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni; Cambiaso (Maldini), Frattesi (Raspadori), Locatelli (Rovella), Tonali e Dimarco (Udogie); Barella e Retegui (Moise Kean). Técnico: Luciano Spalletti

França: Maignan; Koundé (Pavard), Konaté, Saliba e Digne; Guendouzi, Koné, Rabiot e Nkunku; Thuram (Barcola) e Kolo Muani. Técnico: Didier Deschamps