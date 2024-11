Irmã de Neymar rebate declaração do presidente do Botafogo sobre o irmão: "Piada!"

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, utilizou seu perfil no Instagram neste domingo para rebater a declaração do presidente do Botafogo, Durcesio Mello, sobre o irmão.

"'Deus me livre'. Presidente Durcesio Mello? Ainda bem que o Botafogo é muito além de uma 'diretoria'. Piada!", publicou Rafaella, torcedora declarada do Botafogo.

Irmã de Neymar responde a Durcésio Mello. pic.twitter.com/rRKhjmVO2O ? Informa Fogo (@informafogo) November 17, 2024

O presidente do Botafogo, em entrevista ao canal Resenha Alvinegra, falou com desdém sobre a possibilidade de contar com Neymar no elenco, embora não tenha poder de interferir nas decisões do futebol do clube.

"Deus me livre. O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi. É do nível do Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo. Só que estragou com a carreira, o que culminou na contusão de mais de um ano. E já se machucou de novo", afirmou.