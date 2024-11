Hoje no Botafogo, Artur Jorge tentou contratação de André Silva em Portugal

O técnico Artur Jorge, hoje comandante do Botafogo, já tentou a contratação do atacante André Silva, do São Paulo, quando os dois ainda estavam em Portugal.

O que aconteceu

Artur Jorge tentou levar o centroavante para o Braga, quando ainda dirigia a equipe. Na época, André Silva atuava pelo Arouca.

O treinador não chegou a falar diretamente com André, mas avisou a pessoas ligadas ao jogador que gostava muito do futebol dele. No entanto, nunca houve acerto financeiro entre os clubes e a negociação caiu.

André Silva continuou no Arouca até trocar o clube pelo Vitória de Guimarães. Ele se destacou na equipe marcando ao todo 19 gols em 60 partidas.

No início deste ano, o atacante foi procurado por São Paulo, Vasco e Cruzeiro. Ele preferiu jogar pelo Tricolor paulista, ainda que as outras propostas fossem mais vantajosas financeiramente.