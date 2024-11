Flaco López iguala maior sequência sem participar de gols pelo Palmeiras em 2024

O atacante Flaco López está em baixa com a camisa do Palmeiras. O argentino, antes titular absoluto, não participou de gols na vitória do Verdão sobre o Grêmio e igualou sua maior sequência sem balançar as redes ou dar assistências neste ano.

Já são seis jogos consecutivos que Flaco não participa de gol pelo time. A última vez que ele ficou tanto tempo sem ir às redes ou dar passes para gol foi entre o fim de julho e a metade de agosto.

O jejum do atacante o fez virar alvo de críticas da torcida e, inclusive, o sacou da equipe titular. Ele, contra o Grêmio, iniciou no banco de reservas e abriu espaço para o retorno de Rony aos 11 iniciais depois de cerca de três meses.

Mesmo em jejum, Flaco López é o artilheiro do Palmeiras nesta temporada. Ele possui, no total, 21 gols, contra 18 de Raphael Veiga, vice-líder do ranking.

O argentino também possui bons números como garçom em 2024. Já são sete passes para gol em 56 jogos neste ano.

O último gol de Flaco nesta temporada foi na vitória sobre o Vasco, por 1 a 0, em Brasília. A partida foi disputada em setembro.

Com o Palmeiras na briga pelo título brasileiro, o atacante visa findar o jejum para ajudar a equipe a assumir a ponta da tabela. O próximo compromisso do time de Abel Ferreira está agendado para quarta-feira, diante do Bahia, às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O Verdão, no momento, ocupa o segundo lugar da tabela de classificação, com 64 pontos. Já o Botafogo, líder, possui quatro a mais.